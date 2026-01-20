Do zdarzenia doszło w poniedziałek w dzielnicy Praga-Południe, u zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. Jak przekazał wówczas Interii rzecznik prasowy KSP, "ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu", co doprowadziło do potrącenia stojących przy przejściu pieszych.