W skrócie 17-letni Dominik wpadł pod pociąg na przystanku Wola Bierwiecka podczas pomagania wysiadającej kobiecie.

Policja i Koleje Mazowieckie prowadzą postępowanie, zabezpieczono nagranie z monitoringu, świadków jeszcze nie przesłuchano.

Bliscy apelują o oddawanie krwi dla Dominika, który przebywa w szpitalu w ciężkim stanie.

Do wypadku doszło w sobotę przed godz. 12 na przystanku kolejowym Wola Bierwiecka w miejscowości Bierwiecka Wola. Około godz. 11.40 zatrzymał się tam pociąg Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny − Warszawa Gdańska. Po otwarciu drzwi 17-letni Dominik pomógł jednej z pasażerek opuścić skład. Wówczas drzwi zamknęły się, przytrzaskując rękę nastolatka.

Pociąg ruszył, ciągnąc 17-latka, który pozostał na peronie. Mimo szybkiej reakcji świadków chwilę później Dominik znalazł się pod kołami składu.

Nastolatek został przetransportowany do szpitala w Radomiu, gdzie lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Z doniesień osób z otoczenia Dominika wynika, że jego stan ma być ciężki. 17-latek potrzebuje krwi, stąd od weekendu w sieci pojawiają się apele o dawstwo.

Bierwiecka Wola. 17-latek wpadł pod koła pociągu. Koleje Mazowieckie zabierają głos

Okoliczności wypadku wyjaśniają służby. Czynności w tej sprawie odbywają się także w Kolejach Mazowieckich. - Trwa postępowanie wyjaśniające. Sprawę bada również Komisja Badania Wypadków Kolejowych - potwierdziła Interii Donata Nowakowska, rzeczniczka KM. Przewoźnik nie przekazuje żadnych dodatkowych informacji oprócz tego, że w chwili zdarzenia maszynista był trzeźwy.

- Nasi pracownicy przed rozpoczęciem służby przechodzą badania na zawartość alkoholu. Trzeźwość maszynisty potwierdziło też badanie przeprowadzone przez policję już po zdarzeniu - podkreśliła.

Wypadek na kolei. Policja zabezpieczyła nagranie

Policja nie przesłuchała jeszcze świadków zdarzenia. Jak tłumaczy podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, wciąż są oni zbyt poruszeni tym, co się stało. Dotyczy to również pracowników składu, w którym doszło do wypadku.

Policjantka przekazała natomiast, że udało się już zabezpieczyć nagranie z monitoringu z miejsca zdarzenia. Zaznaczyła, że dla służb było to kluczowe, bo daje "pełen obraz zdarzenia".

- Jest na nim zarejestrowany cały wypadek. Możemy potwierdzić, że osobą, której 17-latek pomógł wysiąść z pociągu była kobieta z wózkiem z dzieckiem. Nie była to osoba na wózku inwalidzkim, jak pojawiało się dotychczas w przekazach - podkreśliła podinsp. Katarzyna Kucharska.

Policjantka dodała, że do przesłuchań pierwszych osób może dojść w ciągu najbliższych dni.

Chciał pomóc kobiecie, uległ wypadkowi. Bliscy Dominika proszą o krew dla poszkodowanego

Tymczasem bliscy Dominika nie ustają w prośbach o oddawanie krwi. Szczególnie potrzebna jest ta grupy B RH-, ale każda oddana jednostka ma znaczenie.

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 42, ze wskazaniem: dla Dominika Hołuja.

