Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która handlowała złomem. Transakcje odbywały się "na papierze", a grupa wyłudzała w ten sposób zwrot podatku VAT.

Śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie wszczęto dzięki informacjom zgromadzonym przez agentów CBA z delegatury w Lublinie.



"Zgromadzono bogaty materiał dowodowy, wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych na kwotę ok. 54 mln zł. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem" - podał Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Proceder miał trwać w latach 2017-2018. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o 11 mln złotych.

Pieniądze, które uzyskali podejrzani, miały być wykorzystywane do manipulowania kursem akcji jednej ze spółek notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - ustalili śledczy. "Wprowadzano w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości, w wyniku czego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej na kwotę ok. 35 mln złotych" - przekazało CBA w komunikacie.



Wśród zatrzymanych przez CBA są zarządzający spółkami oraz przedstawiciele innych podmiotów współdziałający z nimi. CBA zabezpieczyło należące do podejrzanych mienie, którego wartość przekracza 1,7 mln złotych.



"Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane decyzją sądu. Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze" - przekazała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.