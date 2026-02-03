W skrócie Pociąg towarowy wykoleił się w Jaroszowej Woli w województwie mazowieckim.

Sześć cystern z olejem napędowym zjechało z nasypu, dwa wagony pozostały na torowisku.

Straż pożarna nie stwierdziła wycieków z ośmiu wagonów, trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia.

Podróżujący na trasie Czachówek – Góra Kalwaria muszą liczyć się z opóźnieniami.

We wtorek w nocy wykoleił się pociąg towarowy w Jaroszowej Woli (woj. mazowieckie). Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku o godz. 1.13.

- Doszło do wykolejenia się cystern przewożących olej napędowy. Pociąg ciągnął łącznie 35 wagonów, wykolejeniu uległo sześć - mówił na antenie Polsat News bryg. Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej PSP w Piasecznie.

Przedstawiciel straży pożarnej przekazał, że sześć wagonów zjechało z nasypu, a pozostałe dwa po wykolejeniu się pozostały na torowisku.

Nikt nie został poszkodowany. W Jaroszowej Woli pracują 22 zastępy straży. W operację zaangażowała się również Straż Ochrony Kolei.

Akcja służb przebiega w trudnych warunkach. W okolicach Warszawy panuje przenikliwy mróz, a temperatura sięga -20 stopni Celsjusza.

Jaroszowa Wola. Wypadek pociągu towarowego, cysterny zjechały z nasypu

- Strażacy ocenili wstępnie uszkodzenia tych cystern. Nie stwierdzili jednocześnie wycieków z żadnego z tych ośmiu wagonów - mówił bryg. Darmofalski.

Przyczyny zdarzenia nie są znane. - Skupiamy się na zabezpieczeniu tego miejsca. Oceniamy zagrożenie, jakie może wyniknąć w wyniku ewentualnego rozszczelnienia się tych cystern - powiedział przedstawiciel PSP w Piasecznie.

- Oczekujemy w głównej mierze na decyzję przewoźnika, tak abyśmy mogli podjąć działania związane z wypompowywaniem oleju napędowego - dodał. Według stanu na godz. 6 jeszcze nie wszystkie cysterny zostały ocenione pod kątem rozpoczęcia wypompowywania.

Bryg. Darmofalski podkreślił, że podróżujący na trasie Czachówek - Góra Kalwaria muszą się liczyć z utrudnieniami.

