Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Doszło do zderzenia z ciężarówką

Do zdarzenia doszło w miejscowości Sokolniki na Mazowszu. Rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Łukasz Darmofalski poinformował w rozmowie z Interią, że doszło tam zderzenia pociągu osobowego i samochodu ciężarowego. Wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym.

Z informacji opublikowanych na oficjalnej stronie PKP wynika, że do zdarzenia doszło o godzinie 11.25. W wypadku udział brał pociąg IC 2820/1 "Koziołek" relacji Lublin Główny - Szczecin.

"Na linii kolejowej nr 22, na szlaku Wolanów-Przysucha, wstrzymany jest ruch pociągów. O godz. 11.25 w miejscowości Sokolniki samochód ciężarowy wjechał pod pociąg IC 2820/1 'Koziołek' relacji Lublin Główny - Szczecin Główny. Na miejscu pracują służby" - przekazało w komunikacie PKP Intercity.

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Mazowieckie. Wykolejenie pociągu IC "Koziołek", zderzenie z ciężarówką

Bryg. Łukasz Darmofalski przekazał nam, że osoba podróżująca samochodem ciężarowym została już uwolniona przez strażaków.

- Mamy informację o wykolejeniu się tego pociągu, ale nie mam jeszcze potwierdzenia, jak obecnie wygląda ten cały skład. Na pewno lokomotywa jest na przeciwległym torze, znajduje się na boku i częściowo wagony również znajdują się na boku - dodał bryg. Darmofalski.

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Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że pociągiem podróżowało około 150 osób. - To są bardzo wstępne szacunki - podkreślił rzecznik Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po czasie PKP Intercity doprecyzowało, że w pociągu znajdowało się 120 osób.

"Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko" - podał przewoźnik w komunikacie.

Sierżant Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze poinformowała na antenie Polsat News, że wśród ciężko rannych znalazł się maszynista pociągu i kierowca samochodu ciężarowego.

Wkrótce więcej informacji.



