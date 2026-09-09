Wykolejenie pociągu, informacje o rannych. Pilna zapowiedź premiera

W skrócie W wyniku wykolejenia pociągu IC "Koziołek" na trasie Lublin Główny - Szczecin zginęła jedna z pasażerek, która podróżowała w pierwszym wagonie.

Cztery osoby, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, doznały poważnych obrażeń, a co najmniej cztery kolejne osoby miały lżejsze obrażenia.

Premier Donald Tusk zapowiedział natychmiastowe rozpoczęcie prac nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle.

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Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. W wyniku wypadku poważnych obrażeń ciała doznały cztery osoby.

- Dwie pasażerki, które znajdowały się w czasie zdarzenia w pierwszym wagonie za lokomotywą. Niestety jedna z tych pasażerek zmarła. Otrzymaliśmy niedawno taką informację. Trudno nam obecnie powiedzieć, czy do zgonu doszło w karetce, czy już w szpitalu - powiedział na antenie Polsat News Robert Czerwiński z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

- Druga z kobiet doznała również poważnych obrażeń ciała. Obie panie otrzymały kod pilności czerwony - dodał.

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Sokolniki Suche. Wykolejenie pociągu, prokuratura o rannych

Przedstawiciel prokuratury ujawnił, że ciężkich obrażeń ciała doznał maszynista i kierowca samochodu ciężarowego. - Wszystkie te osoby po zaopatrzeniu tutaj na miejscu zostały przewiezione do szpitali - wyjaśnił.

- Lżejszych obrażeń ciała doznały jeszcze co najmniej cztery osoby, ale otrzymały one kod pilności zielony, czyli one miały różnego rodzaju obrażenia typu rozcięcia. Nie potrafię jeszcze bliżej określić, jakie to były obrażenia, czy można je określić jako lekkie, czy bardziej poważne. Te osoby również zostały przewiezione do szpitali - powiedział prok. Czerwiński.

Ponadto - jak ujawnił śledczy - około 67 osób przewieziono do świetlicy w miejscowości Skrzynno, gdzie zapewniono im opiekę. - Sprzedano 111 biletów, więc należy szacować, że pociągiem jechało około 114 osób, bo 111 pasażerów i trzy osoby z obsługi - dodał.

Sokolniki Suche. Zderzenie pociągu z ciężarówką, zareagował Donald Tusk

Głos po wypadku w Sokolnikach Suchych zabrał Donald Tusk. Podczas konferencji prasowej premier podkreślił, że "to musi się skończyć". - Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów i to radykalnym zaostrzeniem przepisów, dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła - mówił.

- Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy je łamią. Moje propozycje będą bardzo twarde - zapewnił.

Do zderzenia pociągu IC 2820/1 "Koziołek" relacji Lublin Główny-Szczecin z samochodem ciężarowym doszło około godziny 11.25 na przejeździe kolejowym w okolicach miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Na miejscu lądowały śmigłowce LPR

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). W akcji brało udział osiem karetek pogotowi i 30 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu wypadku trwają czynności pod nadzorem prokuratury. "W związku z katastrofą w ruchu kolejowym, do jakiej doszło w dniu dzisiejszym w powiecie przysuskim na trasie pociągu InterCity, relacji Lublin - Szczecin, trwają czynności w miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Przysusze" - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Mniej więcej o tej samej porze z Lublina odjeżdżały dwa pociągi do Szczecina - "Górski" i "Koziołek". Wykoleił się drugi z wymienionych.



