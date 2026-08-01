Wybiła godzina "W". Warszawa stanęła, w mieście zawyły syreny

W skrócie O godzinie 17 w Warszawie rozległy się syreny, a ruch uliczny zatrzymał się na minutę dla uczczenia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ciągu dnia przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki, składali kwiaty pod upamiętniającymi tablicami i pomnikami.

Planowane są kolejne wydarzenia upamiętniające powstańców, w tym Marsz Powstania Warszawskiego. W kolejnych dniach ruszy rowerowa Masa Powstańcza oraz Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.

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Godzina "W" to symboliczny moment upamiętniający w Warszawie początek akcji "Burza", której mianem określano Powstanie Warszawskie. Bohaterski zryw rozpoczął się dokładnie 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. To właśnie wtedy powstańcy podjęli próbę wyzwolenia miasta spod niemieckiej okupacji.

Każdego roku w tym momencie Warszawa na chwilę zamiera. Nie inaczej było w tym przypadku - w stolicy zawyły syreny, a tramwaje oraz autobusy miejskie zatrzymały się na minutę. Stolica oddała hołd tym, którzy walczyli o wolność, przelewając krew z niemieckim okupantem.

Kiedy wybiła godzina "W", syreny zawyły nie tylko w Warszawie. Podobny sygnał oddający hołd powstańcom rozległ się w większości polskich miast.

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Godzina "W" wybiła. Warszawa stanęła, by oddać hołd powstańcom

W sobotę w stolicy trwały różnego rodzaju uroczystości, które ruszyły z samego rana. O godz. 9 przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela "Montera" rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

W kolejnych godzinach przedstawiciele instytutu pojawili się również m.in. przed pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego czy Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek złożył natomiast kwiaty przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego "Grota".

W uroczystościach udział brał także prezydent Karol Nawrocki, który złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą rzeź Woli. W trakcie swojego przemówienia wystosował on z Warszawy "apel do całego świata". - Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeżeli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili - powiedział.

- Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić - dodał prezydent.

Podczas uroczystości przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej głos zabrała m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Warszawa jest miastem symbolu dla Warszawiaków, dla Polski, ale tak naprawdę dla całego świata, że nigdy nie należy się poddawać i zawsze należy stać na straży wartości - mówiła.

Kidawa-Błońska, zwracając się do polityków, podkreśliła, że historia stolicy "powinna być także lekcją, że życie i bezpieczeństwo obywateli nie może być nigdy wystawiane na ryzyko klęski".

Symbol Polski Walczącej na Placu Zamkowym w Warszawie Paweł Supernak PAP

82. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości w stolicy

To nie koniec wydarzeń zaplanowanych na sobotę. Jak deklarowali organizatorzy, dokładnie po godz. 17 z Ronda Dmowskiego ruszy Marsz Powstania Warszawskiego. Na placu Zamkowym przechodnie utworzą ogromny znak Polski Walczącej, zapalą też znicze przy pomniku Małego Powstańca.

O godz. 20:30 na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki", podczas którego wspólnie z mieszkańcami zaśpiewane zostaną najbardziej znane piosenki powstańcze.

Uroczystości związane z rocznicą trwają już od piątku. Wydarzenia planowane są też na najbliższe dni - w niedzielę wieczorem ulicami Warszawy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza. W środę natomiast odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego, który ruszy spod Pomnika Ofiar Rzezi Woli na Cmentarz Powstańców Warszawy.

Wybiła godzina "W". Warszawa stanęła, w mieście zawyły syreny Polsat News





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