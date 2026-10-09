Wtargnął do szkoły i zaatakował trzy osoby. Sąd zdecydował ws. 15-latka

Po godz. 15 zakończyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Wyszkowie. Sąd zdecydował o zastosowaniu środka tymczasowego i umieścił 15-latka w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Podejrzany będzie tam przebywał co najmniej do 8 stycznia 2027 roku.

Sąd dopuścił też dowód w postaci opinii biegłych psychiatrów, którzy wypowiedzą się, czy są spełnione przesłanki, by nastolatek mógł odpowiadać przed sądem jako osoba dorosła.

- Aby określić stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nieletniego, konieczna będzie opinia biegłych poprzedzona obserwacją psychiatryczną - przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.

Leszczydół-Nowiny. Były uczeń zaatakował, nie żyje pracownica szkoły

Do ataku 15-latka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Leszczydół-Nowiny doszło w czwartek ok. godz. 9 rano. Były uczeń placówki ranił na jej terenie trzy osoby - wśród nich była 37-letnia pracownica szkoły.

Mimo podjętej próby reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała niedługo później na antenie Polsat News, że 37-latka została zraniona w szyję. - Policja natychmiastowo ujęła sprawcę tego ataku. Przy sobie miał trzy noże - dodała.

Rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska przekazała po ataku, że 15-latka obezwładnił dyrektor szkoły.

- Wbiegł i ranił woźną. Krzyk usłyszałem, ale jak wybiegłem na korytarz, to niestety nie widziałem, co się stało, bo korytarz był pusty - relacjonował dyrektor Krzysztof Ochmański w rozmowie z Polskim Radiem RDC. Po chwili dostrzegł nastolatka, a między nimi wywiązała się szamotanina.



