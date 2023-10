W sobotę na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie wspiął się mężczyzna. Twierdzi, że ma ze sobą bombę. Na miejscu działają policjanci, a plac oraz teren do niego przyległy zostały wyłączone dla ruchu. - Z naszej strony jest jeden apel do mieszkańców Warszawy, proszę, aby nikt nie zbliżał się do Placu Piłsudskiego - przekazał na antenie Polsat News rzecznik KSP podinsp. Sylwester Marczak