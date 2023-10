Warszawa: Wszedł na pomnik smoleński, twierdził, że ma bombę

Policja apelowała, by mieszkańcy nie zbliżali się do Placu Piłsudskiego - o czym informował w Polsat News rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinspektor Sylwester Marczak. Po rozmowie z negocjatorem, mężczyzna zszedł z pomnika, został obezwładniony i zatrzymany.

Trafił do wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Do godziny 16 w sobotę trwały działania mające wyjaśnić, co znajdowało się w plecaku przyniesionym przez mężczyznę. Policja nie zdradziła narodowości zatrzymanego. W poniedziałek został przekazany do dyspozycji prokuratury.