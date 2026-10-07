W skrócie W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do ataku, podczas którego Jakub Z. ranił kilka osób.

Według uczennicy szkoły, 19-latek zazwyczaj był spokojny i cichy.

Podejrzany miał powiedzieć, że chce, aby w jego urodziny było o nim głośno.

Po ataku szkoła została czasowo zamknięta, a uczniowie odczuwają traumę i strach.

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Do ataku nożownika doszło w środę ok. godz. 11 w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z., uczeń tej samej placówki, wszedł na jej teren, po czym zaatakował kilka osób ostrym narzędziem.

Niedługo później policja w Radomiu potwierdziła, że nastolatek został zatrzymany. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz przekazała w rozmowie z Interią, że 19-latek znajdował się w rejonie plaży, około 400-500 metrów od szkoły.

Ostrołęka. Atak w szkole. Uczennica o podejrzanym: Nie rzucał się w oczy, był cichy

Jedna z uczennic w rozmowie z mediami opisała przebieg wydarzeń. 16-latka przekazała, że informację o "nożowniku z 5S" otrzymała na grupie dla samorządu szkolnego, około godz. 11.40. Niedługo później pojawiła się w szkole.

- Wiem, że rannych jest osiem osób. Niektórzy są w szpitalu w Łomży, niektórzy zostali przetransportowani. Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok - z tego co mi wiadomo - podpalił plecak i położył go obok - mówiła dziewczynka.

Kiedy zrobiło się tłoczno, 19-latek wykorzystał sytuację i zaatakował. Uczennica podkreśliła, że zna podejrzanego "ze szkoły, z widzenia". - Nie było o nim głośno. Nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy - tak 16-latka w rozmowie z mediami opisała Jakuba Z.

Dziewczynka, pytana o to, czy wie, dlaczego 19-latek zaatakował w szkole, odparła: - Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chce, aby w jego urodziny było o nim głośno. Uczennica podkreśliła, że Z. ma w środę urodziny, kończy 19-lat.

Atak w szkole w Ostrołęce. "Uczniowie czują traumę i strach"

- Mimo że nie było mnie tutaj na miejscu, to bardzo mocno mną to wstrząsnęło. Do tej pory czuję adrenalinę. Nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie - mówiła 16-latka, dodając, że takie zdarzenie "nie powinno mieć miejsca".

Dziewczynka podkreśliła, że rozmawiała z kilkoma uczniami, którzy byli na miejscu i również są przejęci. - Czują traumę i strach przed przyjściem z powrotem do szkoły - dodała.

Rzecznik prasowy PSP w Ostrołęce mł. bryg. Adrian Stupski przekazał wcześniej na antenie Polsat News, że "w momencie ataku napastnika została zarządzana częściowa ewakuacja budynku". - Natomiast część uczniów zamknęła się w swoich salach w celu obrony przez napastnikiem - podkreślił.

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski w wydanym oświadczeniu przekazał, że ZSZ nr 4 został czasowo zamknięty.



