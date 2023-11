Jedna osoba nie żyje, a druga została ciężko ranna - to bilans eksplozji niewybuchu w lesie w Plecewicach (woj. mazowieckie). Zgromadzeni wrzucili bombę radzieckiej produkcji do ogniska, co doprowadziło do tragedii. Służby zatrzymały 23-latka, który przebywał na miejscu w trakcie wybuchu. Grozi mu do 10 lat więzienia za sprowadzenie zagrożenia zdrowia i życia.