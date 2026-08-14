W skrócie Do sądu w Płocku trafił akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G., podejrzanemu o zabójstwo Mai K. z Mławy; grozi mu do 30 lat więzienia.

Ciało Mai K. odnaleziono 1 maja 2025 roku, a sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia głowy powstałe na skutek wielokrotnych uderzeń.

Bartosz G. został zatrzymany w Grecji, poddany ekstradycji do Polski i usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem; biegli uznali, że był poczytalny podczas popełnienia czynu.

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O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko Bartoszowi G. poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Płocku, wskazując, że tym samym zakończyło się jedno z "najpoważniejszych w ostatnim czasie śledztw dotyczących zabójstw".

W śledztwie przeciwko młodemu mężczyźnie, podejrzanemu o zabójstwo 16-letniej Mai K. z Mławy, przesłuchano 20 świadków oraz uzyskano 21 opinii biegłych i instytutów różnych specjalności.

"W sprawie stosowany jest tymczasowy areszt" - przypominają prokuratorzy.

Śmierć Mai z Mławy. Akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G.

Nastolatka zmarła wiosną 2025 roku. Choć pochodziła z Mławy, od pewnego czasu na stałe mieszkała w Olsztynie. Często przyjeżdżała do rodzinnego miasta, aby zobaczyć się ze znajomymi. Jednym z nich był Bartosz G.

Do kolejnego spotkania miało dojść 23 kwietnia 2025 roku. Maja wyszła z domu krótko przed godziną 20. Miała wrócić po 30 minutach, lecz zniknęła bez śladu.

Poszukiwania nastolatki trwały kilka dni. 1 maja jej ciało - nagie i okaleczone - zostało odnalezione. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziewczyny były "rozległe obrażenia głowy od wielokrotnych uderzeń".

Zabójstwo Mai z Mławy. Ekstradycja Bartosza G.

Jeszcze w trakcie poszukiwań Bartosz G. wyjechał na szkolną wymianę do Grecji. Młody mężczyzna został zatrzymany za granicą, jednak nie wyraził zgody na dobrowolne wydanie do Polski. Miał powoływać się na groźby wobec niego i jego rodziny.

Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Ostatecznie Sąd Najwyższy w Grecji zadecydował, że podejrzany zostanie wydany polskim służbom. Bartosz G. został przetransportowany do kraju w grudniu 2025 roku, a następnie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

W czerwcu 2026 roku biegli psychiatrzy uznali, że nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności 18-latka. W chwili zabójstwa mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem.

Z uwagi na wiek podejrzanego w sprawie nie może zostać orzeczone dożywocie. Mężczyźnie grozi od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.



