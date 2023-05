Wieźli 17-letnią Klaudię na przeszczep. "Wiedzieli już, że nie zdążą"

Rodzina wioząca 17-letnią Klaudię na przeszczep nerki miała do pokonania ponad 300 kilometrów z Poznania do szpitala w Warszawie. Spieszyli się, bo informacja o czekającym na dziewczynę narządzie pojawiła się nieoczekiwanie. Liczyła się każda minuta. Jednak stres i pośpiech doprowadził do pomyłki na autostradzie, który opóźnił podróż. Gdy dojechali do miasta, spowolnił ich korek. Matka nastolatki, chwytając się ostatniej deski ratunku, zadzwoniła po pomoc na numer alarmowy. Reakcja funkcjonariuszy z stołecznej "drogówki" była natychmiastowa.

Zdjęcie Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pomogli dotrzeć nastoletniej pacjentce na przeszczep do szpitala / Wydział Ruchu Drogowego KSP / Policja