W skrócie Pożar na miejskim wysypisku śmieci w Radomiu przy ul. Witosa został opanowany i nie rozprzestrzenia się.

Na miejscu pracuje 29 zastępów straży pożarnej, a jakość powietrza monitoruje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy.

Nie ustalono dotychczas źródła pożaru, a ustaleniem przyczyn zajmą się śledczy i biegli z zakresu pożarnictwa.

Pożar jest opanowany, nie rozprzestrzenia się i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców - przekazał Interii rzecznik radomskiej straży pożarnej kpt. Adrian Skrzek.

Zgłoszenie w sprawie zapalenia się miejskiego wysypiska śmieci w Radomiu, zlokalizowanego przy ul. Witosa, wpłynęło do jednostki w środę około godz. 5.30.

Akcja gaśnicza, obejmująca około 300 metrów kwadratowych, trwa, a na miejscu pracuje obecnie 29 zastępów straży pożarnej.

Pożar wysypiska w Radomiu.

Radom. Pożar na miejskim wysypisku śmieci

Nad miejskim wysypiskiem w Radomiu unosi się dym, a w okolicy wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach.

W związku z tym na miejsce pożaru skierowano także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie.

Specjaliści, jak przekazał kpt. Skrzek, monitorują jakość powietrza. Jeśli stężenie szkodliwych substancji w powietrzu będzie zbyt wysokie, mieszkańcy Radomia zostaną poinformowani.

Pożar w Radomiu. Specjaliści badają jakość powietrza

- Dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale lepiej nie otwierać na razie okien i unikać niepotrzebnych spacerów - powiedział kpt. Skrzek w rozmowie z PAP.

Rzecznik wskazał, że działania są utrudnione ze względu na zalegające śmieci, które trzeba usunąć, żeby dostać się do wszystkich zarzewi ognia.

Nie ustalono dotychczas źródła pożaru. Wskazaniem przyczyn zajmą się śledczy i biegli z zakresu pożarnictwa.

