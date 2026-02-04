Wielka awaria w stolicy. Blisko 550 budynków bez ogrzewania

Alicja Krause

Alicja Krause

549 budynków na terenie Ursusa zostało odciętych od ogrzewania - potwierdził w rozmowie z Interią Paweł Zbiegniewski, dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa. Przyczyną tej sytuacji jest awaria magistrali ciepłowniczej przy ulicy Lechickiej.

Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. Niemal 550 budynków odciętych od ogrzewania
Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie. Niemal 550 budynków odciętych od ogrzewaniaPolsat News

W skrócie

  • 549 budynków w Ursusie zostało odciętych od ogrzewania z powodu awarii magistrali ciepłowniczej przy ulicy Lechickiej.
  • Veolia Energia Warszawa przewiduje wznowienie dostaw ciepła w czwartek do godziny 06:00, ale możliwy jest wcześniejszy powrót ciepła.
  • Służby ciepłownicze pracują bez przerwy, a mieszkańcy zgłaszają odczuwalny spadek temperatury w mieszkaniach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował Interię Paweł Zbiegniewski, dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa, wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców 549 budynków na terenie stołecznego Ursusa nastąpiło o godzinie 9:30. Przyczyną tej sytuacji jest awaria magistrali ciepłowniczej przy ulicy Lechickiej.

Zbiegniewski dodał, że aktualnie jest przeprowadzane odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy usterki. - Po ukończeniu prac, sieć będzie ponownie napełniona nośnikiem ciepła - dodał, wskazując, że "wznowienie dostaw powinno nastąpić w czwartek do godziny 06:00".

- Nasze ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców Ursusa - zadeklarował dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa. - Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy o najwyższym priorytecie dla usunięcia awarii - dodał.

Blisko 550 budynków odciętych od ogrzewania. Awaria w Warszawie

Spółka nie wyklucza, że ciepło wróci do mieszkań wcześniej, niż planowano. Służby ciepłownicze proszą o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na wychłodzenie mieszkań na czas usuwania usterki.

Zobacz również:

Fatalna sytuacja w Kijowie. Przerwy w dostawie prądu i ogrzewania, na mieszkaniach tworzą się sople lodu
Wojna w Ukrainie

Walczą z Rosją i uderzeniem zimy. Wstrząsające sceny w Kijowie

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Dziennikarze Polsat News udali się w teren i sprawdzili, jak w obliczu awarii radzą sobie mieszkańcy Warszawy. - Naprawdę w mieszkaniu jest już zimno - powiedziała reporterom pani Hanna. - W jednym pokoju jest tak w miarę, a w drugim niestety jest chłodno - dodała.

    - Jestem pewna, że służby sobie poradzą, że będą dbali o nas - podsumowała rozmówczyni Polsat News, czekając na szybkie usunięcie usterki.

    - Już we wtorek było widać, że coś się dzieje. Było widać biały dym - powiedziała reporterom pani Marianna, wskazując, że nawet chciała podejść bliżej, ale obawiała się. - U mnie w domu na razie jest dobrze - wskazała.

    Zobacz również:

    Wtorek, skutki uderzenia burzy Kristin w Marinha Grande w Portugalii. Teraz w ten kraj oraz sąsiednią Hiszpanię uderza cyklon Leonardo, niosący potężne ulewy
    Świat

    Cyklon Leonardo celuje w europejski półwysep. Tysiące ewakuowanych

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutujePolsat News

    Najnowsze