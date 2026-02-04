W skrócie 549 budynków w Ursusie zostało odciętych od ogrzewania z powodu awarii magistrali ciepłowniczej przy ulicy Lechickiej.

Veolia Energia Warszawa przewiduje wznowienie dostaw ciepła w czwartek do godziny 06:00, ale możliwy jest wcześniejszy powrót ciepła.

Służby ciepłownicze pracują bez przerwy, a mieszkańcy zgłaszają odczuwalny spadek temperatury w mieszkaniach.

Jak poinformował Interię Paweł Zbiegniewski, dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa, wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców 549 budynków na terenie stołecznego Ursusa nastąpiło o godzinie 9:30. Przyczyną tej sytuacji jest awaria magistrali ciepłowniczej przy ulicy Lechickiej.

Zbiegniewski dodał, że aktualnie jest przeprowadzane odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy usterki. - Po ukończeniu prac, sieć będzie ponownie napełniona nośnikiem ciepła - dodał, wskazując, że "wznowienie dostaw powinno nastąpić w czwartek do godziny 06:00".

- Nasze ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców Ursusa - zadeklarował dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa. - Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy o najwyższym priorytecie dla usunięcia awarii - dodał.

Spółka nie wyklucza, że ciepło wróci do mieszkań wcześniej, niż planowano. Służby ciepłownicze proszą o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na wychłodzenie mieszkań na czas usuwania usterki.

Dziennikarze Polsat News udali się w teren i sprawdzili, jak w obliczu awarii radzą sobie mieszkańcy Warszawy. - Naprawdę w mieszkaniu jest już zimno - powiedziała reporterom pani Hanna. - W jednym pokoju jest tak w miarę, a w drugim niestety jest chłodno - dodała.

- Jestem pewna, że służby sobie poradzą, że będą dbali o nas - podsumowała rozmówczyni Polsat News, czekając na szybkie usunięcie usterki.

- Już we wtorek było widać, że coś się dzieje. Było widać biały dym - powiedziała reporterom pani Marianna, wskazując, że nawet chciała podejść bliżej, ale obawiała się. - U mnie w domu na razie jest dobrze - wskazała.

