Ważna informacja dla pasażerów. Nowy komunikat z lotniska w Radomiu
"Lotnisko Warszawa-Radom zostało uruchomione operacyjnie w poniedziałek o godz. 17" - podano w nowym komunikacie. Port nie jest jeszcze w pełni dostępny dla pasażerów, ponieważ w wyniku czwartkowej katastrofy myśliwca F-16 doszło do uszkodzenia pasa startowego.
"Lotnisko Warszawa-Radom zostało uruchomione operacyjnie w poniedziałek o godz. 17 z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej" - podano w komunikacie portu.
Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont przekazała, że "po przekazaniu drogi startowej zarządzającemu, trwały analizy stanu technicznego pasa startowego i infrastruktury lotniskowej przy udziale ekspertów Polskich Portów Lotniczych oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów".
W ich wyniku opracowano plan działania mający na celu przywrócenie całkowitej sprawności operacyjnej lotniska.
Nowy komunikat z lotniska Warszawa-Radom. "Wznowienie operacji"
"Aktualnie wykonany został pierwszy etap działań, który umożliwił wznowienie operacji. W następnych etapach przywrócona zostanie pełna dostępność portu" - czytamy w oświadczeniu.
"Szczegółowe decyzje o realizacji poszczególnych lotów leżą w gestii linii lotniczych, dlatego prosimy wszystkich pasażerów o bieżące sprawdzanie statusu rejsów bezpośrednio u przewoźników" - zaapelowano do podróżnych.
Zaznaczono przy tym, że "wszystkie działania zarządzającego lotniskiem mają na względzie zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa odbywających się na nim operacji".
Radom. Katastrofa myśliwca F-16, nie żyje pilot
Do tragicznego wypadku na lotnisku w Radomiu doszło podczas prób przed AirShow. Samolot F-16, pilotowany przez doświadczonego pilota mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana, rozbił się podczas wykonywania akrobacji. Pilot zginął na miejscu.
W związku z wypadkiem pokazy lotnicze zostały odwołane. W poniedziałek rano, po opuszczeniu terenu lotniska przez śledczych, uprzątnięto całą infrastrukturę, która została ustawiona w związku z AirShow.
Również w poniedziałek z lotniska wylecą myśliwce, które miały wziąć udział w pokazach. Chodzi o maszyny z Wielkiej Brytanii czy Jordanii.