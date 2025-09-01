"Lotnisko Warszawa-Radom zostało uruchomione operacyjnie w poniedziałek o godz. 17 z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej" - podano w komunikacie portu.

Rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont przekazała, że "po przekazaniu drogi startowej zarządzającemu, trwały analizy stanu technicznego pasa startowego i infrastruktury lotniskowej przy udziale ekspertów Polskich Portów Lotniczych oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów".

W ich wyniku opracowano plan działania mający na celu przywrócenie całkowitej sprawności operacyjnej lotniska.

Nowy komunikat z lotniska Warszawa-Radom. "Wznowienie operacji"

"Aktualnie wykonany został pierwszy etap działań, który umożliwił wznowienie operacji. W następnych etapach przywrócona zostanie pełna dostępność portu" - czytamy w oświadczeniu.

"Szczegółowe decyzje o realizacji poszczególnych lotów leżą w gestii linii lotniczych, dlatego prosimy wszystkich pasażerów o bieżące sprawdzanie statusu rejsów bezpośrednio u przewoźników" - zaapelowano do podróżnych.

Zaznaczono przy tym, że "wszystkie działania zarządzającego lotniskiem mają na względzie zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa odbywających się na nim operacji".

Radom. Katastrofa myśliwca F-16, nie żyje pilot

Do tragicznego wypadku na lotnisku w Radomiu doszło podczas prób przed AirShow. Samolot F-16, pilotowany przez doświadczonego pilota mjr. Macieja "Slaba" Krakowiana, rozbił się podczas wykonywania akrobacji. Pilot zginął na miejscu.

W związku z wypadkiem pokazy lotnicze zostały odwołane. W poniedziałek rano, po opuszczeniu terenu lotniska przez śledczych, uprzątnięto całą infrastrukturę, która została ustawiona w związku z AirShow.

Również w poniedziałek z lotniska wylecą myśliwce, które miały wziąć udział w pokazach. Chodzi o maszyny z Wielkiej Brytanii czy Jordanii.

