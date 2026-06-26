Warszawscy radni podjęli decyzję. Wiadomo, co z wotum dla Trzaskowskiego

W skrócie Rada miasta stołecznego Warszawy przegłosowała wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Przed głosowaniem prezydent przedstawił raport o stanie miasta, a radni wypowiedzieli się na temat działalności Trzaskowskiego.

Radni odrzucili też wnioski o odwołanie trzech wiceprezydentów stolicy.

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Za udzieleniem prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu wotum zaufania głosowało 36, a przeciw 22 radnych. Ponadto jedna osoba się wstrzymała, a jedna nie była obecna podczas sesji.

Przypomnijmy, że notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Trzaskowski przedstawił raport o stanie miasta. Radni zabrali głos

Przed głosowaniem Rafał Trzaskowski przedstawił raport o stanie miasta na rok 2025. W jego trakcie wymienił najważniejsze inwestycje oraz sukcesy miasta w ostatnich miesiącach. Ponadto opowiedział o tym, co czeka stolicę w kolejnych latach.

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Po wystąpieniu Trzaskowskiego na mównicy pojawił się Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej, który zapewnił, że klub "będzie głosował za udzieleniem prezydentowi Warszawy wotum zaufania". Z kolei Tomasz Herbich z PiS zapowiedział, że jego ugrupowanie odda głos przeciwny.

- W tej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, oczywiście wotum zaufania panu prezydentowi udzielone być nie może - mówił Herbich.

Z kolei we wtorek przewodnicząca struktur Nowej Lewicy w Warszawie Anna Maria Żukowska poinformowała, że warszawski zarząd ugrupowania podjął decyzję o głosowaniu za nieudzieleniem Trzaskowskiemu absolutorium.

Warszawa. Radni podjęli decyzję w sprawie wiceprezydentów

W trakcie czwartkowej sesji radni Warszawy zajęli się też wnioskami PiS dotyczącymi odwołania trojga wiceprezydentów stolicy: Renaty Kaznowskiej, odpowiedzialnej za zdrowie, Tomasza Menciny, nadzorującego spółki miejskie oraz Aldony Machnowskiej-Góry - byłej członkini rady nadzorczej Szpitala Południowego.

Dzięki głosom radnych z Koalicji Obywatelskiej cała trójka pozostała na swoich stanowiskach.

Dodajmy, że bezpośrednio przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Miasta odbyła się konferencja, na której zainicjowana została Stołeczna Operacja Referendalna - obywatelska inicjatywa w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy.

- Obiecuję państwu, że za kilka tygodni na placach, ulicach i na skwerach Warszawy rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum - mówił prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk.

Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10 proc. puli wyborców w Warszawie, czyli około 132 tys. głosujących. Próg ważności referendum wynosi trzy piąte liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. To około 450 tys. osób.





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