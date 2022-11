Podczas poniedziałkowej gali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wręczył także nagrodę specjalną - tytuł Warszawianki Pokoleń - dla Wandy Traczyk-Stawskiej.

Warszawianka Roku. Małgorzata Szumowska wygrywa

Do tytułu Warszawianki Roku 2022 nominowane były: Magdalena Dziewguć, Myroslava Keryk, Agnieszka Kobus-Zawojska, Orina Krajewska, Katarzyna Nicewicz, Maja Ostaszewska, Magdalena Piotrowska, Małgorzata Szumowska, Maria Wroniszewska, Zofia Zochniak.

- Nie mam wątpliwości, że w Warszawie nie brakuje niezwykłych kobiet, które bezinteresownie pomagają innym i inspirują do działania kolejne pokolenia. Świadczy o tym też fakt, że wpłynęło do nas w tym roku ponad 300 kandydatur - mówił Rafał Trzaskowski podczas ogłoszenia nominacji. - Serdecznie gratuluję wszystkim nominowanym, a mieszkańców zachęcam do głosowania! - dodał.

Warszawianka Roku: Plebiscyt honorujący kobiety

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy.

W zeszłym roku w plebiscycie nominowane zostały m.in. Marta Lempart, Babcia Kasia i Wanda Traczyk-Stawska, która zwyciężyła.