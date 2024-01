Do zdarzenia doszło w jednym ze szpitali w Warszawie 19 grudnia ubiegłego roku. Jak przekazał podinsp. Robert Szumiata, około godziny 10:35 do placówki wszedł kulejący mężczyzna i udał się do jednego z pokoi służbowych. Zabrał portfel jednego z pracowników i chciał wyjść ze szpitala.