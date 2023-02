Plany obejmują rozbudowę drugiej linii metra, która do 2050 roku miałaby sięgać od Marymontu po Ursus Niedźwiadek. Trzecia linia byłaby odnogą drugiej i prowadzić od Stadionu Narodowego do ul. Żwirki i Wigury przez Dworzec Wschodni, Gocław i Mokotów.

Czwarta linia natomiast miałaby prowadzić z Tarchomina do Wilanowa - przecinając stolicę z północy na południe. Piąta będzie prowadzić z zachodu na wschód - z Ursusa na Gocławek.

Warszawa. Zapowiedź dwupoziomowych stacji na piątej linii metra

Wprowadzone zostaną także nowe rozwiązania, takie jak stacje dwupoziomowe.

"Na linii M5 - gdzie zabudowa jest gęsta, zbudujemy stacje dwupoziomowe. Na innych, gdzie to możliwe - stacje przesiadkowe" - tłumaczy Trzaskowski na Twitterze i wyjaśnia, że oznacza to, że nie będzie już konieczności zmiany peronu podczas zmiany linii. Oprócz tego prezydent Warszawy zwraca uwagę na to, że "transport szynowy jest szybki, bezpieczny i ekologiczny. Metro przewozi najwięcej pasażerów na godzinę" - wyjaśnił we wpisie.

"Jednocześnie przez cały czas rozwijamy kolej miejską i tramwaj" - deklaruje także prezydent stolicy. "Do 2050 roku we wszystkich dzielnicach Warszawy będzie transport szynowy" - zapowiedział.