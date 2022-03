We wtorek na tyłach Dworca Wschodniego w Warszawie stanął wielki namiot zbudowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Przed jego oficjalnym oddaniem do użytku zorganizowano konferencję prasową z udziałem Jerzego Owsiaka, prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce Andrieja Deszczycy.

- Pomysł wyszedł od prezydenta Warszawy, który zaprosił organizacje pozarządowe, pytając, w jaki sposób możemy pomóc, by rozlokować tych przyjeżdżających do nas gości z Ukrainy, by było to zorganizowane jak najlepiej - mówił Owsiak.

Wojna w Ukrainie. W Warszawie punkt tranzytowy WOŚP

Jak wyjaśnił, namiot WOŚP będzie punktem tranzytowym.

- Jest tam sektor na rejestracje, poczekalnie, sypialnie, by w każdej chwili z tych miejsc można było zrobić enklawę przytulności. Jest też strefa relaksowa, pomoc psychologiczna. Przygotowaliśmy też cały węzeł sanitarny, prysznice z ciepłą wodą, umywalki. Jest też ambulatorium wyposażone przez WOŚP - wyliczał.

Jerzy Owsiak podkreślił, że w namiocie będzie mogło stanąć nawet 700 łóżek. Podziękował również Rafałowi Trzaskowskiemu w całej logistyce dotyczącej odprowadzania ścieków, podłączenia prądu.

Prezydent Warszawy podkreślił, że "przygotowujemy się na każdy możliwy scenariusz".

- Musimy być absolutnie pewni, że będziemy gotowi na kolejną falę. Apeluję do rządzących, żeby przyjmowali pomoc UE i ONZ, żeby wystąpić do UE o system relokacji. Nie jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu sami. Gdyby nie wolontariusze, gdyby nie organizacje pozarządowe, urzędnicy urzędu miasta Praga Południe, gdyby nie wy, ten system by się wiele dni temu załamał - mówił Trzaskowski.

Andriej Deszczyca: Osób z Ukrainy będzie przybywać

Andriej Deszczyca zaznaczył, że jest pod wrażeniem tej serdeczności, jakiej doświadczają Ukraińcy przyjeżdżający do Polski.

- Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Jestem też pod wrażeniem tego, jak szybko udało się przyszykować ten system pomocy. Osób z Ukrainy będzie przybywać. Jesteśmy za tym, by zamrożone środki unijne - 160 mld - zostały przekazane Polsce. Wtedy będzie można pomóc i Polsce, i Ukraińcom, którzy tu przebywają. Chcę walczyć o te środki z Polską - powiedział.

Zaapelował do Owsiaka, by najbliższą edycję WOŚP zagrać dla Ukraińców.