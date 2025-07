Osoby podróżujące metrem będą mogły nim pojechać na trasie od Młocin do stacji Świętokrzyska , a także od Kabat do stacji Wilanowska. Odcinek Centrum-Wilanowska nadal jest wyłączony z ruchu. Jak podało ZTM, uruchomione zostały autobusowe i tramwajowe linie zastępcze.

"Prace techników przyniosły efekt. Od rana metro działa według rozkładu, który wczoraj zapowiadaliśmy. Linia M1 została częściowo przywrócona do ruchu, co na pewno wielu z Was ułatwi drogę do pracy po wczorajszych ogromnych utrudnieniach" - napisał w środę nad ranem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.