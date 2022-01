Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek przed południem. Jak podaje portal rmf24.pl, samolot leciał z lotniska Chopina w Warszawie na Dominikanę. W okolicach Kutna (woj. łódzkie) maszyna wleciała w burzę śnieżną, następnie uderzył w nią piorun.

Zgodnie z procedurą pilot zawrócił na najbliższe lotnisko, udało mu się bezpiecznie wylądować na Okęciu.

Jak pisze rmf24.pl, pilot nie zgłaszał żadnej awarii ani uszkodzeń urządzeń pokładowych. Na lotnisku Chopina prowadzona jest inspekcja samolotu.

Rejs ma być kontynuowany inną maszyną. Pasażerowie prawdopodobnie wylecą na Dominikanę po godzinie 13.

Wietrzny czwartek

Synoptycy zapowiadali, że w czwartek pogoda w Polsce będzie dynamiczna.



- W czwartek będzie pochmurnie z opadami śniegu. Na wschodzie może spaść nawet do ośmiu centymetrów białego puchu. Na północy kraju prognozowane są burze śnieżne - powiedziała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.



Na wybrzeżu utrzyma się silniejszy zachodni wiatr, który w porywach osiągał będzie do 70 km/h, na pozostałym obszarze kraju do 60 km/h. - W związku z silnym wiatrem i opadami śniegu będą występować zawieje i zamiecie śnieżne - dodała.