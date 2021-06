- Do zdarzenia doszło w sobotę. - Strażnicy miejscy z Ekopatrolu otrzymali pilne wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Szczęśliwickiej - poinformował Jerzy Jabraszko.

Wskazał, że lokatorzy w swoim mieszkaniu zauważyli skorpiona. - Niebezpiecznym gościem zainteresował się pies gospodarzy. Zwrócił uwagę swoim intensywnym szczekaniem - podał starszy inspektor.



Mogli go przywieźć z Włoch

- Nieproszony gość miał kilka centymetrów i miał się całkiem dobrze. Z relacji mieszkańców wynika, że mogli go przywieźć z wakacji we Włoszech - zaznaczył.



Dodał, że po odłowieniu strażnicy bezpiecznie przewieźli skorpiona do Centrum CITES działającego przy warszawskim zoo.

