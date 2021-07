Śródmiejska policja opublikowała w sobotę wizerunek mężczyzn mających związek z kradzieżą torby, w której znajdowała się specjalistyczna aparatura medyczna do badania słuchu niemowląt. Jak zaznaczono, jest to rzadki sprzęt. W całym kraju znajdują się cztery takie urządzenia.

Zdjęcie Tak wygląda jedno ze skradzionych urządzeń / Policja / Archiwum

"Sprzęt unikalny w skali kraju"

Jak zaznacza policja, sprawcy z zaparkowanego przy ulicy Waryńskiego samochodu skradli audiometr tonalny i tympanometr z modułami klinicznymi do wykonywania badań, a także programatory, stetoklip oraz aparaty słuchowe w wersji demo.





Zdjęcie Taka aparatura również została skradziona / Policja / Archiwum



"To unikalny w skali kraju sprzęt, jeden z czterech dostępnych w Polsce, na który czekają niemowlęta z wadami słuchu. Skradzione urządzenia są bezużyteczne, ponieważ brakuje do nich laptopa ze specjalnym oprogramowaniem. Dlatego też zwracamy się apelem do wszystkich osób, które otrzymają ofertę kupna tych urządzeń o kontakt osobisty bądź telefoniczny z policjantami prowadzącymi tę sprawę w siedzibie jednostki przy ulicy Dzielnej 12" - apeluje śródmiejska policja.



Informacje w sprawie można przekazać dzwoniąc na numer telefonu 477 238 392, 477 238 021, 504 314 116, na alarmowy numer 112 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl.