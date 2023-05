Tramwaje Warszawskie zabierają się za modernizację torowiska w ciągu ulicy Obozowej w dzielnicy Wola. To odcinek, na którym pasażerowie - by wsiąść lub wysiąść z szynowego pojazdu - nierzadko muszą wejść na jezdnię. Kierowcy aut są zobowiązani, by ich przepuścić i zapewnić im bezpieczeństwo.

Zamknięcie torowiska na ul. Obozowej. Objazdowe trasy tramwajów

Remont potrwa od soboty (27 maja) do 9 lipca. Przez ten czas nieczynny będzie odcinek między przystankiem PKP Koło a pętlą Koło. W związku z tym wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji stołecznej komunikacji miejskiej. Dotyczą one także połączeń, które nie przebiegają przez Obozową.

Linia "11" (Plac Narutowicza - Nowe Bemowo) zostanie całkowicie zawieszona. Linia "20" z Żerania FSO, zamiast kierować się na Boernerowo, pojedzie przez aleję Solidarności i Wolską do pętli Cmentarz Wolski. Na pomijanym fragmencie częściowo zastąpią ją tymczasowo tramwaje oznaczone jako "70" (Boernerowo - Koło).

Linia "23" z Czynszowej pojedzie na Woli przez aleję Solidarności, Wolską, Połczyńską i Powstańców Śląskich. Bieg - tak, jak teraz - zakończy na Nowym Bemowie. Zmiany także w trasie "24" rozpoczynającej się na Gocławku, która zostanie skrócona do PKP Koło. Tramwaje nawrócą na terenie Zakładu Energetyki Trakcyjnej, nie będzie więc potrzebna instalacja rozjazdu nakładkowego dla dwukierunkowych pojazdów.

Korekta dotknie także linii "35" ruszającej z Banacha. Zostanie wydłużona z pętli Nowe Bemowo przez ulice Radiową i Dywizjonu 303 do Koła.

Zdjęcie Mapa objazdów w związku z remontem torów na Obozowej / Tramwaje Warszawskie / materiały prasowe

ZTM uruchomi zastępczą linię autobusową. Będą też tymczasowe przystanki dla tramwajów

Tramwaje na zamkniętym odcinku ulicy Obozowej zastąpi autobusowa linia "Z23" na trasie: KOŁO - Obozowa - OSTROROGA - Obozowa - Ciołka - Newelska - Księcia Janusza - Obozowa - KOŁO.

Na liniach "20", "23", "24", "35", "70" i "Z23" przez okres remontu obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy. Zawieszone będą przystanki PKP Koło 03 i 04 oraz Koło 02. Uruchomione natomiast zostaną przystanki PKP Koło 53 i 54 dla linii "24".

W międzyczasie w Warszawie nadal zamknięte są inne odcinki sieci tramwajowej. W związku z budową nowej trasy do Wilanowa nie da się pojechać ulicami Puławską i Marszałkowską między prowizoryczną pętlą Dworkowa a placem Zbawiciela. Dodatkowo nieczynny jest odcinek z Żerania Wschodniego wzdłuż ulicy Annopol do pętli o tej samej nazwie. Tam z kolei przyczyną jest budowa nowej zajezdni dla tramwajów.