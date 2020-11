Przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie do szyby jednego z budynków przykleiło się sześć osób - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkom. Sylwester Marczak. Był to protest, który miał zwrócić uwagę na działania marek odzieżowych. Aktywiści zostali wylegitymowani.

Zdjęcie Do witryny jednego ze sklepów przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie przykleiła się grupa ekologicznych aktywistów /JAKUB WOSIK/REPORTER /East News

Jak przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji, w sobotę (28 listopada) do szyby jednego z budynków przy ul. Marszałkowskiej przykleiło się sześć osób. - Administrator obiektu nie wniósł o naszą interwencję - przekazał policjant.

Sylwester Marczak wskazał, że wśród przyklejonych do szyby była też osoba małoletnia. - Po wylegitymowaniu tych osób czynności zakończono. W przypadku osoby małoletniej o sytuacji zostali poinformowani jej rodzice - podał.

- Polska to wolny kraj, każdy może się przyklejać, gdzie chce, pod warunkiem, że nie będzie to naruszało prawa - powiedział nadkom. Marczak. I dodał: - Zachęcamy do większej ostrożności przy korzystaniu z kleju.

Aktywiści przykleili się do szyby jednego ze sklepów popularnej marki odzieżowej. Podczas protestu - relację z niego można obejrzeć w mediach społecznościowych - tłumaczyli, że ich działanie "wymierzone jest w konsumpcjonizm nakręcany przez przemysł fast fashion". W ten sposób - jak podkreślili - chcieli zwrócić uwagę na "dewastację planety przez branżę modową i zwrócić się przeciw kulturze konsumpcjonizmu, symbolizowanej przez popularne marki odzieżowe".