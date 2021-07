Do zdarzenia doszło we wtorek późnym wieczorem w centrum Warszawy. - Świadek, który jechał za kierującym hondą, podejrzewał, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu. Zadzwonił na 112, a stamtąd sprawa trafiła do nas – powiedział polsatnews.pl podinsp. Robert Szumiata, oficer prasowy KRP I - Śródmieście.

Policjanci próbowali zatrzymać kierowcę w okolicy ronda de Gaulle'a, ten jednak nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg.

Zajechali mu drogę

Jak relacjonował podinsp. Szumiata, mężczyzna wjeżdżał pod prąd w wąskie uliczki Śródmieścia m.in. w ulicę Poznańską. W okolicy ul. Wspólnej funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze. Mimo tego kierowca nie zareagował.

W końcu policjanci zajechali mu drogę i zatrzymali mężczyznę oraz pasażera auta.

Badanie wskazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został przewieziony do szpitala na dokładne badanie krwi oraz ewentualną obecność środków odurzających. Przebywa w policyjnej izbie zatrzymań.

- Czynności są w toku - podkreślił podinsp. Szumiata.