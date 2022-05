Warszawa: Stracił 310 tys. zł na światłach. Trwa policyjna obława

Oprac.: Norbert Amlicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Do kradzieży doszło we Włochach w alei Krakowskiej 110. - Do samochodu stojącego na światłach podbiegł mężczyzna i ukradł torbę z pieniędzmi - poinformowała policja. Sprawcy ukradli torbę, w której znajdowało się 310 tys. zł. Trwa obława na złodziei, którzy uciekli ciemnym BMW.

Zdjęcie Policyjna obława. Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Wojciech Strozyk / Reporter