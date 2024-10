- To nowoczesne i przyjazne mieszkankom i mieszkańcom miejsce w centrum stolicy będzie zarazem symbolicznym łącznikiem pomiędzy Warszawą, której już nie ma, a metropolią przyszłości - mówił podczas wizyty na placu budowy prezydent miasta Rafał Trzaskowski .

Warszawa. Plac Centralny w remoncie. Zasadzą ponad 200 drzew

Swoje miejsce na placu znajdą także mniejsze gatunki dekoracyjne, przystosowane do warunków miejskich. Będą to m.in. grujecznik japoński oraz magnolia japońska. Oprócz drzew mają pojawić się również trawniki oraz kwiaty.

Warszawa. Na placu Centralnym powstaną zbiorniki retencyjne

Jednak by roślinność miała odpowiednie warunki do rozwoju, na placu zamontowane muszą zostać zbiorniki retencyjne, które będą gromadzić wodę opadową. Ta z kolei ma posłużyć do podlewania nowej roślin.