- Dzięki trzyletniej dotacji miast stołecznego Warszawy rozpoczyna działalność hostel interwencyjny Lambda Warszawa dla osób LGBTQI+ w kryzysie bezdomności - przekazała w środę Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

W maju Machnowska-Góra informowała, że placówkę poprowadzi właśnie Stowarzyszenie Lambda Warszawa. "Miasto Stołeczne Warszawa jest miejscem otwartym, jest dla wszystkich. Chcemy, aby każdy miał równe prawa i szanse, czuł się tu dobrze i przede wszystkim bezpiecznie. Dziś zrobiliśmy kolejny ważny krok - rozstrzygnęliśmy konkurs na prowadzenie całodobowego punktu schronienia i wsparcia interwencyjnego dla osób LGBTQI+. Mieszkania treningowe poprowadzi Stowarzyszenie Lambda Warszawa" - napisała wtedy zastępczyni prezydenta Warszawy.

Telefon zaufania

W środę Machnowska-Góra poinformowała, że hostel rozpoczyna działalność. Dodała, że ostatnie miesiące organizacja zgodnie z umową poświęciła na wyremontowanie i wyposażenie miejsca.

Z kolei Stowarzyszenie Lambda Warszawa informuje, że wszystkie osoby nieheteronormatywne, znajdujące się w bezdomności lub zagrożone bezdomnością i chcące skorzystać z oferty hostelu proszone o kontakt z telefonem zaufania - 22 628 52 22. Działa on od poniedziałku do piątku w godz. 18-21. Dedykowany jest zapisom i procedurze przyjęcia do hostelu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał "Warszawską Deklarację LGBT+" w lutym 2019 roku. Dokument zakłada właśnie stworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBTQI+ oraz miejskiego mechanizmu szybkiej pomocy dla nich i edukację antydyskryminacyjną.