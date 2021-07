Warszawa: Ratusz zdecydował w sprawie dzieci osób tej samej płci

WIADOMOŚCI LOKALNE

Warszawski ratusz oświadczył, że zagraniczny akt urodzenia, w którym widnieją rodzice tej samej płci, nie stanowi przeszkody do nadania dziecku numeru PESEL i wydania dowodu tożsamości. Jest to odpowiedź na interpelację radnych KO skierowaną w czerwcu do prezydenta Trzaskowskiego. Ratusz uściśla, że polski dokument powinien w takim przypadku uwzględnić dane tylko jednego rodzica.

Zdjęcie Warszawa, zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL