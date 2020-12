Para oszustów wabiła do swojego domu na Wilanowie w Warszawie mężczyzn zainteresowanych usługą masażu erotycznego. Kiedy klienci zjawiali się na miejscu, atakował ich mężczyzna przebrany za ochroniarza, który żądał pieniędzy za usługę, której nie było.

Jak przekazał kom. Robert Koniuszy, oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Mokotów, do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z wilanowskich domów.

- 26-letni mężczyzna wraz ze swoją o cztery lata starszą żoną postanowili w nieuczciwy sposób zarobić trochę gotówki. Do swojego mieszkania wabili mężczyzn pod pretekstem usługi masażu. Z ogłoszenia zamieszczonego w internecie wynikało, że nie będzie to usługa zdrowotna, tylko bardziej osobliwa, o nieco kuszącym charakterze - powiedział Koniuszy.

Policjant przekazał, że para miała dla swoich klientów przygotowany scenariusz z nieoczekiwanym zwrotem akcji. Najpierw kobieta, ubrana w koronkową bieliznę i perukę, zapraszała obcego mężczyznę do jednego z pomieszczeń i "zabierała się do finalizacji usługi". Wtedy - jak ustalili policjanci - do pokoju miał wbiegać jej mąż w stroju pracownika ochrony, kamizelce kuloodpornej i kominiarce na głowie. 26-latek był wyposażony w kajdanki i policyjną pałkę.

"Klient uciekał ze spodniami w ręku"

- Mężczyzna demonstrował swoją wściekłość i groził klientom pobiciem, a następnie zmuszał do oddania pieniędzy. Klient zawstydzony swoimi zamiarami wobec żony uzbrojonego furiata oddawał gotówkę i uciekał ze spodniami w ręku - powiedział kom. Koniuszy.

Policjanci z Wilanowa zostali powiadomieni o zdarzeniu przez 33-letniego mieszkańca Warszawy, który złożył zawiadomienie, gdy "emocje opadły". Mężczyzna stracił 400 zł. Okazało się, że dwa dni wcześniej na kwotę 450 zł został okradziony 35-letni mieszkaniec Raszyna.

Grozi im 10 lat

- Kryminalni udali się do mieszkania nieuczciwych usługodawców. W trakcie przeszukania pomieszczeń odkryli pokoik "do masażu". W innych pomieszczeniach policjanci znaleźli trzy damskie peruki, kamizelkę kuloodporną, palkę teleskopową i palkę typu tonfa, latarki taktyczne, kajdanki, czarne rękawiczki, czarną czapkę z napisem ochrona, imitację odznaki policyjnej, pas i gotówkę w kwocie 1060 zł pozyskaną w drodze przestępstwa - przekazał oficer prasowy policji.

Koniuszy przekazał, że małżeństwo "niechętnie dzieliło się swoją historią" z funkcjonariuszami policji. Przesłuchany w prokuraturze 26-latek usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego, a jego żona pomocnictwa do tego przestępstwa. Kobieta została objęta policyjnym dozorem, a mężczyznę sąd, na wniosek prokuratury, aresztował na trzy miesiące. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.