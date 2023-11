Do zdarzenia doszło, kiedy student przeglądał telefon na przystanku w okolicy ulicy Świętokrzyskiej. Wówczas podszedł do niego mężczyzna, który wyrwał mu urządzenie z ręki i uciekł.

Warszawa. Ukradli studentowi telefon. Później brutalnie go pobili

Kiedy dotarli do lokalu student został brutalnie pobity przez sprawców. Kopali młodego mężczyznę po całym ciele, także po tym, jak ich ofiara podała numer PIN do telefonu oraz umożliwiając zalogowanie się do aplikacji bankowej. "Kolejny, trzeci sprawca pozostał w mieszkaniu, pilnując pobitego chłopaka, podczas gdy dwaj pozostali udali się spokojnie wypłacić pieniądze pokrzywdzonego i wydać je na alkohol i narkotyki" - podała w komunikacie policja.