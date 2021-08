Warszawa: Pobił kobiety w autobusie i groził, że je zabije. Szuka go policja

Mężczyzna wsiadł do autobusu linii 131, jadącego w stronę Dworca Centralnego, na przystanku przy ul. Łowczej. Po wejściu do pojazdu mężczyzna podszedł do siedzących kobiet i zapytał je o godzinę, po czym odszedł.

- Po chwili wrócił do kobiet i bez powodu zaczął uderzać je pięściami w głowę. Mówił, że je zabije. Na skutek ciosów jednej z pokrzywdzonych wypadł telefon, który został skradziony przez agresywnego napastnika - informuje podkom. Robert Koniuszy. Zdarzenie miało miejsce 25 lipca około godz. 16.

Ma tylko kciuk

Policja poszukuje dobrze zbudowanego mężczyzny o wzroście około 185 cm i blond włosach, sięgających do ramion. W momencie zdarzenia ubrany był w fioletowy t-shirt oraz jasne, krótkie spodenki. Jak podaje policja mężczyzna, u lewej dłoni jest pozbawiony czterech palców.



Reklama

Zdjęcie Poszukiwany mężczyzna pobił kobiety w autobusie / KRP II Warszawa / Policja

- Posiada tylko kciuk. Na lewym przedramieniu ma widoczny tatuaż w postaci bliżej nieokreślonych napisów. Mężczyzna posługiwał się językiem polskim ze wschodnim akcentem - podaje podkom. Koniuszy.

Zdjęcie Poszukiwany mężczyzna pobił kobiety w autobusie / KRP II Warszawa / Policja

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat jego tożsamości albo jego obecnego miejsca pobytu lub były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty, lub telefoniczny z policjantami z wydziału kryminalnego Komisariatu Policji w Wilanowie przy ul. Okrężnej 57. Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery tel. 47 72 325 03, 47 72 325 14, albo w formie elektronicznej pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl" - podaje policja.