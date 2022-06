Warszawa: Paser ukrył się przed policją w łóżku sąsiadki. Był nagi

Oprac.: Norbert Amlicki WIADOMOŚCI LOKALNE

Policjanci ze stołecznej samochodówki zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o paserstwo. Jeden z nich zaczął uciekać przed funkcjonariuszami. - Przeskoczył ogrodzenie posesji jednej z sąsiadek i wbiegł do jej domu, po czym rozebrał się do naga i ukrył się w łóżku starszej pani - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Za zarzucane czyny może im grozić do 5 lat więzienia.

Zdjęcie Przed policjantami ukrył się nagi w łóżku sąsiadki / Komenda Stołeczna Policji / materiały prasowe