Prezydent podkreślił, że " nie jest wiedzą powszechną to, że podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego Niemcy przystąpili do eksterminacji ludności Warszawy".

- Tacy jesteśmy - kontynuował Karol Nawrocki, przypominając, że "w warunkach niemieckiego okrucieństwa i barbarzyństwa gotowi byliśmy do zrywu militarnego, wojskowego, społecznego". - Gotowi byliśmy do głębokich poświęceń, do oddania swojego życia za to, aby Polska była wolna i niepodległa - dodał.

- To, co wydarzyło się 1 sierpnia roku 1944, było jasnym głosem i wyrazem wspaniałych obywateli Państwa polskiego. Było krzykiem o wolność, niepodległość i podmiotowość - mówił Nawrocki, wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.