W zeszłym roku sąd przyznał stołecznemu ratuszowi pełnię praw do stadionu lekkoatletycznego Skra, leżącego w dzielnicy Ochota. Władze Warszawy chciały go odzyskać, ponieważ obiekt jest w złym stanie technicznym. Szatnie są zdewastowane, trybuny się rozpadają, a boiska oraz basen - zrujnowane.



Temat nagłośniła Anita Włodarczyk, złota medalistka igrzysk olimpijskich m.in. w Rio de Janeiro z 2016 roku. Młociarka trenowała na obiekcie w katastroficznych warunkach. Miasto postanowiło więc nie przedłużać umowy o użytkowanie wieczyste stadionu z klubem RKS Skra. To rozpoczęło kilkuletnią batalię sądową.



Rusza modernizacja stadionu Skry. Trzaskowski podał szczegóły

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że "czas na kolejny, ważny krok na drodze do przywrócenia Skry" mieszkańcom miasta. Jak przekazał, rusza przetarg na pierwszy etap rewitalizacji tego terenu.



Trzaskowski wyliczył, że inwestycja obejmie m.in. budowę stadionu treningowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, strefy rzutów, boisk sportowych oraz strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców, w tym tras biegowych. Dodał przy tym, że urzędnicy "od razu wzięli się do pracy", gdy tylko Skra wróciła w użytkowanie miasta.

"Teren został uporządkowany, zdewastowane budynki wyburzone, wygrodzone zostały strefy pozwalające na częściowe oddanie Skry do tymczasowego użytkowania, czyli do czasu rozpoczęcia modernizacji" - wyjaśnił.

Skrą zajęli się politycy. Jaki obiecywał jej remont

Kwestia zrujnowanej Skry nie raz była tematem politycznym. W 2018 roku Patryk Jaki - wtedy główny konkurent Trzaskowskiego do fotela prezydenta Warszawy - pojawił się na stadionie podczas kampanii wyborczej i obiecał, że jak wygra, to go wyremontuje.



- Skra jest symbolem rządów PO w stolicy. To coś nieprawdopodobnego, że Warszawa nie ma nie tylko hali, ale stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia, a ten istniejący doprowadzono do ruiny - mówił kandydat PiS.



Odpowiedziała mu wtedy ówczesna włodarz Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO). Przypomniała, że dwa lata wcześniej głosował w Sejmie przeciw poprawce w państwowym budżecie, przewidującej przyznanie 200 mln zł na modernizację Skry.



Premier Morawiecki: Skra to stadion widmo

Z kolei w 2020 roku, gdy Rafał Trzaskowski startował w wyborach na prezydenta RP, stadion odwiedzili premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu Witold Bańka. - Prosimy o przekazanie (rządowi) tego obiektu. Chcemy wykonać jego remont za prezydenta Warszawy - ogłaszał szef rządu.



Morawiecki nazwał Skrę "stadionem widmo" i "symbolem nieudolności" Trzaskowskiego. Stołeczny ratusz ripostował wtedy, że nie może rozpocząć remontu, ponieważ RKS Skra nie przekazał stadionu miastu.



Stadion RKS Skra na Ochocie. Powstał kilka lat po II wojnie światowej

Stadion Skra leży przy ulicy Wawelskiej. Powstał w latach 1948-1953 i początkowo rozgrywano na nim wyścigi żużlowe. Posiadał także boiska do siatkówki oraz koszykówki; był też dostosowany do obsługi dużych widowisk lekkoatletycznych.



Trzy lata temu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał zamknąć stadion ze względu na jego zły stan techniczny. O doprowadzenie obiektu do ruiny warszawski ratusz oskarżał władze klubu RKS Skra.