Nowy znak promocyjny Warszawy to uproszczony herb stolicy. Zastąpi używane od 2004 roku logo "Zakochaj się w Warszawie".

- O konieczności wymiany znaku zdecydowało kilka czynników. Przede wszystkim przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne miasta stołecznego Warszawy. Nie sposób mówić o tematach trudnych, takich jak pandemia czy wojna, jednocześnie oznaczając je kolorowym znakiem z radosnym hasłem. Przez ostatnie lata zmieniły się trendy graficzne, a znak stolicy stał się nieatrakcyjny i nienowoczesny. Jego słabą stroną była także mała czytelność - wyjaśnili urzędnicy.

Nowy znak jest bardzo podobny do najbardziej znanej wersji herbu projektu Szczęsnego Kwarty z 1938 roku. Nowością i ciekawostką jest profil twarzy Syreny, dla którego wzorem stał się profil słynnej warszawianki - Marii Skłodowskiej-Curie.

- Bazowaliśmy na rozwiązaniu, które w naturalny sposób wpisze się w identyfikację miasta. Nie chcieliśmy tworzyć nowych, abstrakcyjnych form, do których warszawiacy musieliby przyzwyczajać się od nowa. Zależy nam, aby komunikacja wizualna Warszawy była dla wszystkich odbiorców czytelna i spójna - wyjaśniła dyrektor Biura Marketingu Miasta Katarzyna Sokołowska.

Wzorowali się na innych miastach Europy

Warszawa, projektując znak, wzorowała się na doświadczeniach innych miast europejskich, które także stworzyły swoje logotypy w oparciu o symbolikę herbową i z powodzeniem stosują takie rozwiązanie od lat. Tak jest w Paryżu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu czy Sztokholmie.

- Koszt umowy na zaprojektowanie nowego znaku wyniósł 150 tys. zł. Dla porównania koszt poprzedniego systemu identyfikacji wizualnej (ze znakiem "Zakochaj się w Warszawie") zaprojektowane w 2004 roku wyniósł 195 tys. zł. - powiedział zastępca rzecznika ratusza Jakub Leduchowski.

Na nowy system identyfikacji wizualnej miasta składa się oprócz znaku promocyjnego miasta również znaki jego dzielnic i jednostek organizacyjnych. System zawiera również wytyczne do oznaczania różnego typu projektów, w tym tych, które są realizowane we współpracy ze stołecznym ratuszem. Wszystkie grafiki opierają się na tym samym symbolu herbowym. Dodatkowo pojawi się on na pismach i dokumentach urzędowych.

- Poza zbiorem oznaczeń system zawiera także określoną kolorystykę miasta oraz spójną typografię, nawiązującą do geometrycznych kształtów symbolu herbowego - wyjaśnił ratusz.

Plany Warszawy

Ratusz nie planuje drogich kampanii ani dodatkowych kosztów związanych ze zmianą. Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym. Strony internetowe czy aplikacje również będą dostosowywane do systemu. - Wyprodukowane do tej pory materiały promocyjne tj. gadżety czy ulotki informacyjne będą w użyciu do czasu, aż nie zostaną w pełni wykorzystane albo ulegną zniszczeniu wskutek użytkowania (np. namioty promocyjne rozstawiane w trakcie imprez plenerowych). W przestrzeni miasta jest wiele miejsc i obiektów, na których znajduje się znak "Zakochaj się w Warszawie". W tych miejscach nowe oznakowanie pojawi się przy okazji np. planowanych remontów - przekazał ratusz.

Zarządzenie nr 1872/2022 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia systemu identyfikacji wizualnej m.st Warszawy obowiązuje od 20 grudnia 2022 r. Nowy znak promocyjny powstał dzięki współpracy z warszawską agencją Podpunkt.