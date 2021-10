W poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł poinformował o podpisaniu decyzji o rejestracji zgromadzenia cyklicznego "Marsz Niepodległości". Dodał, że decyzja w tej sprawie została wydana na trzy lata.

Czytaj więcej: "Marsz Niepodległości" zgromadzeniem cyklicznym. Jest zgoda wojewody

A we wtorek prezydent Warszawy zaskarżył tę decyzję. - Informowaliśmy już wcześniej pana wojewodę, że wydarzenie to nie odbywało się cyklicznie. W ubiegłym roku nie odbyło się ostatnie z cyklicznych zgromadzeń organizowane przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości - powiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. - Prezydent wydał zakaz jego organizacji, który został utrzymany postanowieniami sądów dwóch instancji (okręgowego i apelacyjnego). Oznacza to, że to zgromadzenie nie miało kontynuacji w ciągu ostatnich trzech lat - dodała rzeczniczka.

Jak zaznaczyła Monika Beuth-Lutyk, ratusz chce, "żeby to sąd przeanalizował tę kwestię z punktu widzenia przepisów prawnych".