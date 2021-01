Warszawa: Kolejna awaria ciepłownicza na Pradze

Krótko po naprawie awarii, do której w związku z uszkodzeniem rury sieci ciepłowniczej doszło w piątek na ul. Jagiellońskiej, w sobotę przed południem doszło do kolejnej. Możliwe jest, że po raz kolejny ponad 60 budynków na Pradze pozostanie bez dostaw ciepła.

Zdjęcie Na zdj. prace na ulicy Jagiellońskiej po awarii rury sieci ciepłowniczej (15.01.2021) /Wojciech Olkuśnik /PAP

Chodzi o budynki przy ul. Jagiellońskiej, Kępnej, Marcinkowskiego, Okrzei, Sierakowskiego, Sprzecznej, Targowej, Wrzesińskiej i Zamoyskiego.

Spółka tłumaczy

Rzeczniczka spółki Veolia Energia Warszawa, Aleksandra Żurada, poinformowała, że piątkowa awaria zgodnie z planem została usunięta ok. godz. 6 rano w sobotę. - Po godz. 9 napełniany i uruchomiany był ciepłociąg, więc do godz. 11 rzeczywiście wszyscy mieszkańcy mogli odczuć płynące ciepło. W okolicy doszło jednak do następnej awarii - przekazała.

Żurada wyjaśniała, że przy napełnianiu ciepłociągu może wystąpić zjawisko uderzenia hydraulicznego, które stwarza ryzyko awarii w jakimś innym, bliskim miejscu. - To ryzyko wystąpienia awarii dodatkowo wzrasta przy niskich temperaturach, które mamy. Wynika to z dużej różnicy temperatury wody w rurociągu i temperatury na zewnątrz - powiedziała.

Jak dodała, na miejscu są służby Veolii, a dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej spółki. Poinformowała też, że "bardzo prawdopodobne jest", że od dostaw ciepła odłączone będą musiały być te same budynki, co w piątek. Było ich ponad 60.