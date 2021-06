Warszawa: Kierowca taksówki postrzelony. Trwają poszukiwania sprawcy

W nocy z poniedziałku na wtorek na Mokotowie postrzelono kierowcę taksówki. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Policja poszukuje napastnika.

Zdjęcie Pasażer wsiadł do taksówki, następnie przyłożył broń do fotela kierowcy i strzelił / Lukasz Solski/ / East News

- Po godz. 23 w poniedziałek policja została powiadomiona o postrzeleniu kierowcy taksówki korporacji Bolt przez pasażera - powiedziała mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Policji II na Mokotowie.

Pasażer wsiadł do taksówki, następnie przyłożył broń do fotela kierowcy i strzelił. Później uciekł. Postrzelony kierowca, który pochodzi z Tadżykistanu trafił do szpitala. Z informacji policji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Policja cały czas szuka sprawcy. Apeluje też do świadków zdarzenia. Każdy, kto coś wie w tej sprawie lub ma np. nagranie dotyczące tej sytuacji może się zgłosić do komendy przy ul. Malczewskiego na Mokotowie. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Puławskiej 138A.