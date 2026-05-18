W Warszawie zawyją syreny. Wojewoda wydał komunikat
Mieszkańcy Warszawy usłyszą w poniedziałek dźwięk syren alarmowych - uprzedza rzeczniczka wojewody mazowieckiego. Syreny zostaną uruchomione w pięciu lokalizacjach miasta i będzie mieć charakter wyłącznie techniczny. Chodzi o sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego.
O poniedziałkowych testach poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
"W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie Warszawy, 18 maja (poniedziałek) w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy" - przekazano w komunikacie.
Warszawa. Syreny alarmowe wybrzmią w pięciu lokalizacjach miasta
Testy syren odbędą się przy ul. Michała Kajki 80/82 (Wawer), ul. Afrykańskiej 12D (Praga-Południe - Saska Kępa), ul. Marywilskiej 26 (Białołęka), ul. Jana Kochanowskiego 7 i ul. Renesansowej 27 (Bielany) oraz ul. Szwankowskiego b (Bemowo- Jelonki).
Informacja o testach pojawiła się także na oficjalnym profilu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Facebooku.
Syreny alarmowe w Warszawie. "Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju"
Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego.
"Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.