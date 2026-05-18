O poniedziałkowych testach poinformowała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.

"W związku ze sprawdzeniem zmodernizowanych punktów alarmowych na terenie Warszawy, 18 maja (poniedziałek) w ciągu dnia zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy" - przekazano w komunikacie.

Warszawa. Syreny alarmowe wybrzmią w pięciu lokalizacjach miasta

Testy syren odbędą się przy ul. Michała Kajki 80/82 (Wawer), ul. Afrykańskiej 12D (Praga-Południe - Saska Kępa), ul. Marywilskiej 26 (Białołęka), ul. Jana Kochanowskiego 7 i ul. Renesansowej 27 (Bielany) oraz ul. Szwankowskiego b (Bemowo- Jelonki).

Informacja o testach pojawiła się także na oficjalnym profilu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Facebooku.

Rozwiń

Syreny alarmowe w Warszawie. "Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju"

Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego.

"Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań" - zaznaczyła rzeczniczka wojewody.

Zełenski ostrzega przed atakiem Rosji na członka NATO. Wiceszef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': NATO jest gotowe do obrony Polsat News