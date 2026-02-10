W skrócie W środę na terenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie odbędzie się test syreny alarmowej.

Dźwięk syreny może być słyszalny w godzinach od 9 do 15. Ich uruchomienie nie jest związane z realnym zagrożeniem.

Władze zaleciły mieszkańcom zachowanie spokoju i poinformowały, że nie trzeba podejmować żadnych działań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Testy syren alarmowych odbędą się w środę na terenie Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105. Sygnały mogą być słyszalne od godz. 9 do 15.

W trakcie testów mogą występować trzyminutowe modulowane sygnały akustyczne oraz sygnały ciągłe - przekazał Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Test sygnałów alarmowych w Warszawie

Celem przeprowadzenia testów ma być sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. Uruchomienie syren ma wyłącznie charakter techniczny i nie jest związane realnym zagrożeniem.

"Mieszkańcy powinni zachować spokój i nie powinni podejmować żadnych działań" - poinformowano.

O testach syren poinformowały także władze Warszawy. "Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. Prosi się o zachowanie spokoju w czasie trwania ćwiczeń" - podały w komunikacie władze stolicy.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

Aktualnie w Polsce wykorzystuje się głównie dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

ogłoszenie alarmu - ciągły, modulowany dźwięk syreny emitowany przez trzy minuty;

odwołanie alarmu - ciągły, jednostajny dźwięk syreny emitowany przez trzy minuty.

Pierwszy z nich to ciągły, modulowany dźwięk syreny emitowany przez trzy minuty. Oznacza on ogłoszenie alarmu.

W razie realnego zagrożenia, a nie testów, jakie w środę przeprowadzane będą w Warszawie, należy po usłyszeniu sygnału włączyć radio lub telewizor i stosować się do komunikatów - można przeczytać na rządowych stronach.

Oprócz syren władze mogą wykorzystywać do alarmowania obywateli także megafony, radio, telewizję, internet, Regionalne Systemy Ostrzegania oraz Alerty RCB wysyłane na telefony komórkowe.

"Wydarzenia": Tragedia w Krośnie. Osiemnastolatka zmarła z wychłodzenia Polsat News