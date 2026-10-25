W skrócie W Karłowie (woj. mazowieckie) na drodze wojewódzkiej 577 doszło do kolizji, w wyniku której kierowca zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie pobliskiego sadu.

Ze względu na deformację samochodu strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, aby uwolnić poszkodowanego mężczyznę, który następnie trafił do szpitala.

Dzień wcześniej w Grudziądzu doszło do zderzenia dwóch aut, w wyniku którego rannych zostało siedem osób, w tym czworo dzieci.

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Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie asp. szt. Agnieszka Dzik przekazała w rozmowie z Interią, że do zdarzenia doszło w niedzielę w nocy na 32. kilometrze drogi wojewódzkiej numer 577 w Karłowie (woj. mazowieckie). Zgłoszenie o kolizji wpłynęło do służb po godzinie 3.

- Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu, wynika, że 27-letni kierowca pojazdu marki Mazda na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył ogrodzenie - przekazała Interii policjantka.

Mazowieckie. Kolizja w Karłowie, kierowcę musieli wydobyć strażacy

Aspirant sztabowa Agnieszka Dzik dodała, że kierujący samochodem był trzeźwy. W związku ze zdarzeniem nałożono na niego mandat karny. - Później został przewieziony do szpitala na badania - wyjaśniła oficer prasowa KPP w Sochaczewie.

Dodajmy, że w akcji na miejscu udział brali także strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sochaczewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Brzozów. W udostępnionym w mediach społecznościowych komunikacie doprecyzowali oni, że kierowca uderzył w ogrodzenie polskiego sadu.

"Z uwagi na deformację auta mężczyzna nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach - strażacy uwolnili go przy użyciu sprzętu hydraulicznego" - czytamy w komunikacie KP PSP w Sochaczewie.

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Wypadek w Grudziądzu. Zderzyły się dwa auta, siedmiu poszkodowanych

Przypomnijmy, że dzień wcześniej, bo w sobotę, około godziny 1.30 na ul. Jana Pawła II w Grudziądzu doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych, otwiera się w nowym oknie. Zderzyły się wówczas Audi i Mercedes jadące w tym samym kierunku w stronę ul. Łąkowej.

- Kierujący Audi postanowił wykonać manewr zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną. W tym momencie w bok jego pojazdu uderzyła, jadąca za nim, kierująca Mercedesem, 21-letnia kobieta - mówił w rozmowie z Interią rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu st. asp. Łukasz Kowalczyk.

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało siedem osób, w tym troje osób dorosłych i czwórka dzieci. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.

- Jedno z dzieci w wieku dwóch lat w stanie zagrażającym życiu zostało przetransportowane do szpitala w Bydgoszczy, gdzie trwa walka o uratowanie jego życia - przekazał st. asp. Łukasz Kowalczyk.

Pozostali poszkodowani odnieśli obrażenia niezagrażające życiu, jednak wymagające hospitalizacji. W akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia brali udział ratownicy medyczni, strażacy oraz policjanci. Śledczy będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia.



