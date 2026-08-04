W skrócie Ministerstwo Zdrowia przypomniało, że szpital musi przygotować, umyć i okryć zwłoki zmarłego, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Władze domagają się pilnych wyjaśnień oraz kontroli w szpitalu przy ul. Banacha w Warszawie po doniesieniach o nieprawidłowościach w zarządzaniu chłodnią prosektorium.

UCK WUM stanowczo zaprzeczyło zarzutom i podkreśliło, że przeprowadzone kontrole nie potwierdziły nieprawidłowości, wskazując jedynie potrzebę przeglądu wentylacji.

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Ministerstwo Zdrowia, odnosząc się do doniesień Onetu dotyczących działania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), przypomniało, że za zarządzanie podmiotem leczniczym odpowiada jego kierownik. Dotyczy to również prosektorium. Resort powołał się przy tym na ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

"Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, w razie śmierci pacjenta, podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania oraz przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta" - przekazało MZ.

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Resort jednocześnie zwrócił się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest podmiotem tworzącym UCK WUM i sprawuje nad nim bezpośredni nadzór, z prośbą o pilne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie doniesień Onetu, a także o informację, czy w prosektorium zarządzono kontrolę państwowej inspekcji sanitarnej i jakie są jej ustalenia.

"Po przekazaniu wnioskowanych informacji, będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2026 r. nie odnotowano w MZ żadnych spraw dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu prosektorium/chłodnią w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie" - zapewniło ministerstwo.

Przypomnijmy, że - jak wynika z doniesień Onetu - UCK WUM w lutym 2024 roku wydzierżawiło prywatnemu zakładowi pogrzebowemu swoją chłodnię i przyległe pomieszczenia. Portal ujawnił, że firma odpowiada nie tylko za przechowywanie zwłok, ale też za wydawanie ciał bliskim zmarłych pacjentów.

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Prokuratura wszczęła śledztwo "w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UCK WUM w związku z ich pełnieniem". To ze względu na doniesienia, że rodziny zmarłych miały otrzymywać propozycje organizacji pogrzebów właśnie przez wskazany zakład pogrzebowy. To jednak niejedyna nieprawidłowość, do jakiej miało tam dochodzić.

Onet ujawnił też, że problemem po przejęciu prosektorium stały się panujące tam warunki sanitarne. - Generalnie był syf i malaria - powiedział portalowi były pracownik zakładu pogrzebowego, który zajmował się przygotowywaniem i wydawaniem ciał.

Osoby, które były zatrudnione przez dzierżawiącą zakład firmę, ujawniły, że dochodziło ponadto do przypadków, w których ciała zmarłych pacjentów UCK WUM były przechowywane w chłodniach tak długo, że dochodziło do ich zaawansowanego rozkładu. W jednej z opisanych przez portal sytuacji ciało miało leżeć w chłodni "całymi miesiącami". Dodatkowo niektóre lodówki miały nie działać.

UCK WUM opublikowało komunikat. "Stanowczo się sprzeciwiamy"

Szpital, odnosząc się do oskarżeń, opublikował komunikat, w którym "protestuje przeciwko przekazywaniu opinii publicznej jakichkolwiek nieprawdziwych informacji medialnych".

Przedstawiciele placówki zwrócili uwagę, że źródłem opisywanych doniesień są pracownicy konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych, kierujący się własnym interesem. UCK WUM wyjaśniło przy tym, że dzierżawa pomieszczeń chłodni firmie zewnętrznej jest standardową i zgodną z prawem praktyką stosowaną w całej Polsce.

Szpital podkreślił też, że przeprowadzone kontrole nie potwierdziły zarzutów opisywanych przez Onet. Wcześniejsza inspekcja zewnętrzna wykazała jedynie potrzebę przeglądu wentylacji, potwierdzając prawidłowy stan techniczny i prawny pozostałych urządzeń. Z kolei dodatkowa kontrola wewnętrzna, przeprowadzona 3 sierpnia 2026 roku, wykazała pełną zgodność warunków technicznych i temperatury z normami sanitarnymi.

"UCK WUM stanowczo sprzeciwia się publikowaniu treści nieprawdziwych, bulwersujących i wprowadzających w błąd czytelników (w tym pacjentów UCK WUM), które bezpośrednio naruszają dobre imię, renomę i wizerunek UCK WUM, a także stanowią działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami. Publikowanie artykułów, zawierających nieprawdziwe informacje i tezy, które często są powielane przez inne redakcje, jest wysoce szkodliwe dla pacjentów, ich rodzin, jak i dla samego UCK WUM oraz uwłaczające powadze i godności śmierci" - podkreśliła placówka.



