Katastrofalny weekend dla motocyklistów. Zginęło małżeństwo

Zarówno 29-letni kierujący jednośladem, jak i jego pasażer trafili do szpitala . Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Z kolei pasażer motocyklu miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu. Z policyjnego komunikatu dowiadujemy się, że o ich winie orzeknie sąd. Do śmiertelnego wypadku doszło z kolei w niedzielę około godziny 18 na drodze wojewódzkiej W737. W motocyklistów poruszających się trasą między Kozienicami a Pionkami uderzył samochód marki Opel, który zjechał nagle z przeciwległego pasa. Po zderzeniu auto i motocykl stanęły w płomieniach . Pasażerowie jednośladu - 41-latek i jego 40-letnia żona - ponieśli śmierć na miejscu.

Poważne wypadki motocyklistów. Policja apeluje o ostrożność

Wypadek spowodował kierujący, który podróżował z siedmioletnim dzieckiem i 32-letnią pasażerką. Cała trójka trafiła do szpitala z wielonarządowymi obrażeniami ciała - dowiadujemy się z policyjnego raportu.



Droga, na której doszło do zderzenia, była zablokowana przez kilka godzin. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, a także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu.



Policja apeluje do kierowców, by zwiększyli swoją ostrożność na drodze i nie przekraczali dozwolonej prędkości. "Niestety, nie pomagają apele oraz zaostrzenie kar dla osób popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe" - czytamy na stronie radomskiej Komendy Miejskiej Policji.