W Legionowie stanie pomnik Matki Bożej? Tego chcą "Wojownicy Maryi"

WIADOMOŚCI LOKALNE

Wniosek o postawienie dwumetrowego pomnika Maryi trafił do prezydenta miasta Legionowa. To inicjatywa wspólnoty założonej przez znanego w mediach społecznościowych ks. Dominika Chmielewskiego - "Wojowników Maryi". Jak informuje tamtejsza parafia, to nie jej projekt. "Na czasy, w których żyjemy, potrzebujemy potężnego orędownictwa Matki Bożej" - można przeczytać w uzasadnieniu wniosku.

Zdjęcie Figura, której chcą Wojownicy Maryi liczy 2 metry wysokości / Miasto Legionowo / facebook.com