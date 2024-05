Skrzypaczka Zuzanna Kosek-Giłka jechała na koncert w Słupsku pociągiem przez Warszawę . W stolicy wyszła na chwilę na obiad do wagonu restauracyjnego, a swój warty ponad 20 tys. złotych instrument zostawiła na półce w przedziale. Gdy wróciła, skrzypiec już tam nie było.

Artystce ukradziono skrzypce. Kosztowały 20 tys. zł

Skrzypacza podejrzewała, że instrument zaginął na stacji Warszawa Zachodnia, a złodziej przesiadł się do pociągu "Kujawiak", który jechał w kierunku Torunia .

Mundurowym udało się ustalić wizerunek mężczyzny, który przywłaszczył sobie skrzypce oraz trasę, którą podróżował. Następnie uzgodniono także jego dane osobowe i przybliżone miejsce zamieszkania. Jak się okazało, była to jedna z dzielnic Torunia.

Informacje na temat sprawcy trafiły do toruńskich policjantów, którzy zatrzymali 31-latka na jednej z ulic. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli skradzione skrzypce oraz nuty .

Policja zatrzymała 31-latka w Toruniu

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Skrzypaczka odzyskała już swój instrument, za co podziękowała policjantom w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyła w poście, nie spodziewała się również tak dużego zaangażowania największych polskich mediów, które szybko nagłośniły sprawę.